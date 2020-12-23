«Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси побил рекорд Пеле

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23 Декабря 2020, 01:52,
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Матч 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» - «Барселона» стал историческим для форварда гостей Лионеля Месси.
Протокол игры
|Вальядолид
|0:3
|Барселона
|21' Ленгле Клеман (0:1)
|35' Брайтвайт Мартин (0:2)
|65' Месси Лионель (0:3)
Масип Хорди • Эрвиас Пабло • Хоакин Фернандес • 77'Санчес Хавьер 79' ( Гвардиола Серхи ( 79') • Начо Мартинес • Жота Серран 57' ( Перес Кике ( 57') • Мичел Мигель 57' ( Орельяна Фабиан ( 57') • Алькарас Рубен • Оскар Плано 57' ( Роке Меса ( 57') • Вайссман Шон • Андре Маркос 46' ( Вилья Тони ( 46')
Запасные: Рубио Вальдо • Луис Перез • Сан Эметерио Феде • Роберто Хименес • Бруно Гонсалес • Эль-Ямик Джавад • Карнеро Рауль
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Араухо Рональд 71' ( Юмтити Самуэль ( 71') • Ленгле Клеман • Дест Серджино • Пьянич Миралем • Де Йонг Френки 68' 71' ( Фирпо Жуниор ( 71') • Альба Жорди 62' 71' ( Бускетс Серхио ( 71') • Месси Лионель • Гонсалес Педро 81' ( Коутиньо Филиппе ( 81') • Брайтвайт Мартин
Запасные: Гризманн Антуан • Тринкан Франсишку • Пуч Рикард • Пенья Иньяки • Нето Мурара • Аленья Карлес
23 декабря. Стадион "Хосе Сорилья".
Аргентинец забил 644-й гол за «сине-гранатовых» и побил невероятный рекорд самого Пеле по числу мячей в составе одной команды. Месси сделал счет разгромным на 65-й минуте, а до этого в первом тайме результативно били Клеман Ленгле и Мартин Брайтвайт - 3:0.
«Барселона» с 24 очками вышла на пятое место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Вальядолид
Эпизодически легко и красиво сегодня играла Барса.
И матч в целом оказался не сложным.
Отчасти, мне кажется, получилось из-за того, что Вальядолид, в отличии от последних соперников Барсы, не вышел сегодня не на битву, а на очередной матч. Второй тайм лишь начали агрессивно беспокоить Тера.
Месси удался рекордный гол. Получился он прям таки барселоновским.
Всех с победой!