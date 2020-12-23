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«Барселона» разгромила «Вальядолид», Месси побил рекорд Пеле

23 Декабря 2020, 01:52,

Global Look Press

Матч 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» - «Барселона» стал историческим для форварда гостей Лионеля Месси.

Протокол игры  
Вальядолид 0:3 Барселона
    21' Ленгле Клеман (0:1)
    35' Брайтвайт Мартин (0:2)
    65' Месси Лионель (0:3)
Масип Хорди Эрвиас Пабло Хоакин Фернандес   77' Санчес Хавьер   79' (Гвардиола Серхи (   79') Начо Мартинес Жота Серран   57' (Перес Кике (   57') Мичел Мигель   57' (Орельяна Фабиан (   57') Алькарас Рубен Оскар Плано   57' (Роке Меса (   57') Вайссман Шон Андре Маркос   46' (Вилья Тони (   46')
Запасные: Рубио Вальдо Луис Перез Сан Эметерио Феде Роберто Хименес Бруно Гонсалес Эль-Ямик Джавад Карнеро Рауль
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Араухо Рональд   71' (Юмтити Самуэль (   71') Ленгле Клеман Дест Серджино Пьянич Миралем Де Йонг Френки   68'   71' (Фирпо Жуниор (   71') Альба Жорди   62'   71' (Бускетс Серхио (   71') Месси Лионель Гонсалес Педро   81' (Коутиньо Филиппе (   81') Брайтвайт Мартин
Запасные: Гризманн Антуан Тринкан Франсишку Пуч Рикард Пенья Иньяки Нето Мурара Аленья Карлес
23 декабря. Стадион "Хосе Сорилья".

Аргентинец забил 644-й гол за «сине-гранатовых» и побил невероятный рекорд самого Пеле по числу мячей в составе одной команды. Месси сделал счет разгромным на 65-й минуте, а до этого в первом тайме результативно били Клеман Ленгле и Мартин Брайтвайт - 3:0.

«Барселона» с 24 очками вышла на пятое место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Вальядолид
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Комментарии (1)
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0
779
23 Декабря 2020, 02:15

Эпизодически легко и красиво сегодня играла Барса.
И матч в целом оказался не сложным.
Отчасти, мне кажется, получилось из-за того, что Вальядолид, в отличии от последних соперников Барсы, не вышел сегодня не на битву, а на очередной матч. Второй тайм лишь начали агрессивно беспокоить Тера.
Месси удался рекордный гол. Получился он прям таки барселоновским.
Всех с победой!

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