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Дембеле восстановился после очередной травмы

21 Декабря 2020, 21:43,

Global Look Press

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле возобновил работу в общей группе и может вернуться на поле еще в этом году. Француз не в первый раз имел проблемы со здоровьем и выбыл из строя после матча с «Кадисом» 5 декабря.

- Усман тренировался вчера с резервистами, что является нормальной практикой для следующего дня после матча, - заявил Рональд Куман на пресс-конференции. - Ему нужно больше тренировочных занятий, чтобы попасть в заявку. Дембеле может нам помочь в игре с «Эйбаром» в конце декабря.

Таким образом, 23-летний форвард не сыграет против «Вальядолида» во вторник. В этом сезоне он забил 4 гола в 12 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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