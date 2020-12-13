Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» - «Леванте»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

13 Декабря 2020, 22:09,

Global Look Press

В тринадцатом туре чемпионата Испании встречаются «Барселона» и «Леванте».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Барселона - Леванте

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Протокол игры  
Барселона 0:0 Леванте
Тер Штеген Марк-Андре Дест Серджино Араухо Рональд Ленгле Клеман Альба Жорди Бускетс Серхио Де Йонг Френки Гризманн Антуан Коутиньо Филиппе Брайтвайт Мартин Месси Лионель
Запасные: Тринкан Франсишку Пуч Рикард Фирпо Жуниор Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус Мингеса Оскар Де ла Фуэнте Конрад Пьянич Миралем Гонсалес Педро Аленья Карлес
Айтор Фернандес Коке Хорхе II Постиго Серхио Везу Рубен Клерк Карлос Де Фрутос Хорхе Малса Микаэль Вукчевич Никола   42' Мелеро Гонсало Рохер Марти Гомес Даниэль
Запасные: Сон Антонио Гарсия Дуарте Оскар Рочина Рубен Радоя Неманья Коке Вегас Леон Серхио Карденас Дани Робер Пьер Мирамон Хорхе Моралес Луис
13 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Текстовая трансляция  

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Леванте
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Комментарии (6)
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0
Шарипов Тахир
13 Декабря 2020, 23:54

Игра у Барсы все также как и прежде - ни какосовая! Отдельные спонтанные вспышки, все такая же дырявая оборона. А игроки полузащиты, которые должны отвечать за креатив и за обострение в атаке, по большей частью отдают пасы либо назад, либо поперек. Было одна классная возможность убежать по левому флангу, где три игрока Барсы были готовы сделать рыовк, а Буся в этот момент опять отдает пас поперек. Какой-то бред - а не полузащита. Судья тоже хорош - ни в одном из штрафных стенку и близко на 9 метров не отодвинул. И желтых карточек игрокам Леванте мог бы дать уже штуки 3 минимум

1
ARTUR
13 Декабря 2020, 23:52

вроде все не плохо , но нет реализации , ну и баск тащит все что летит в ворота

1
779
13 Декабря 2020, 23:50

Месси раз за разом пытается исполнить что то из своего арсенала, но удача не смотрит в его сторону.

0
Шарипов Тахир
13 Декабря 2020, 23:56

Говорят, что удача улыбается сильнейшим. Видимо, Месси уже давно не сильнейший!

0
779
14 Декабря 2020, 00:03

Да, уже года три как сильнейший это Заболотный.

1
ARTUR
13 Декабря 2020, 23:14

комбинация у леванте просто красота футбола

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