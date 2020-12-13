«Барселона» - «Леванте»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

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13 Декабря 2020, 22:09,
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В тринадцатом туре чемпионата Испании встречаются «Барселона» и «Леванте».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - ЛевантеДоступ после регистрации
Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино • Араухо Рональд • Ленгле Клеман • Альба Жорди • Бускетс Серхио • Де Йонг Френки • Гризманн Антуан • Коутиньо Филиппе • Брайтвайт Мартин • Месси Лионель
Запасные: Тринкан Франсишку • Пуч Рикард • Фирпо Жуниор • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Мингеса Оскар • Де ла Фуэнте Конрад • Пьянич Миралем • Гонсалес Педро • Аленья Карлес
Айтор Фернандес • Коке Хорхе II • Постиго Серхио • Везу Рубен • Клерк Карлос • Де Фрутос Хорхе • Малса Микаэль • Вукчевич Никола • 42'Мелеро Гонсало • Рохер Марти • Гомес Даниэль
Запасные: Сон • Антонио Гарсия • Дуарте Оскар • Рочина Рубен • Радоя Неманья • Коке Вегас • Леон Серхио • Карденас Дани • Робер Пьер • Мирамон Хорхе • Моралес Луис
13 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Леванте
Игра у Барсы все также как и прежде - ни какосовая! Отдельные спонтанные вспышки, все такая же дырявая оборона. А игроки полузащиты, которые должны отвечать за креатив и за обострение в атаке, по большей частью отдают пасы либо назад, либо поперек. Было одна классная возможность убежать по левому флангу, где три игрока Барсы были готовы сделать рыовк, а Буся в этот момент опять отдает пас поперек. Какой-то бред - а не полузащита. Судья тоже хорош - ни в одном из штрафных стенку и близко на 9 метров не отодвинул. И желтых карточек игрокам Леванте мог бы дать уже штуки 3 минимум
вроде все не плохо , но нет реализации , ну и баск тащит все что летит в ворота
Месси раз за разом пытается исполнить что то из своего арсенала, но удача не смотрит в его сторону.
Говорят, что удача улыбается сильнейшим. Видимо, Месси уже давно не сильнейший!
Да, уже года три как сильнейший это Заболотный.
комбинация у леванте просто красота футбола