Месси не заслуживает критики. Доказываем, что Лео всё ещё хорош

Главная трансферная сага минувшего лета развернулась вокруг Лионеля Месси. Казалось, звёздный форвард всю свою карьеру – по крайней мере, европейскую её часть – проведёт в «Барселоне», но на фоне проблем в клубе на разных уровнях аргентинец изъявил желание уйти. Тогдашнее руководство «сине-гранатовых» во главе с Хосепом Бартомеу не пошло Месси навстречу, и игрок остался как минимум на сезон. Он дал интервью, в котором сказал, что Бартомеу его обманул, но при этом пообещал продолжать выкладываться на поле по максимуму.

В текущем сезоне в чемпионате Испании и Лиге чемпионов Месси провёл за «Барселону» четырнадцать матчей. В них аргентинец записал на свой счёт семь голов, причём пять из них были забиты с пенальти. Злопыхатели не скрывают радости и уверены - Месси сдулся и уже не находится на топ-уровне. Но действительно ли стоит нещадно критиковать капитана «сине-гранатовых»?

Да, Месси далёк от своих привычных показателей по количеству голов и результативных передач, но говорить о том, что аргентинец сдулся и буквально растворяется на футбольном поле от матча к матчу – большая ошибка. Понять это нам поможет статистика, опубликованная на страницах испанской газеты Marca.

В двух последних провальных матчах «Барселоны» против «Кадиса» (1:2) в чемпионате и против «Ювентуса» (0:3) в Лиге чемпионов Месси нанёс соответственно 10 и 11 ударов по воротам. Это более чем в два раза превышает средний показатель аргентинца по ударам за последние четыре сезона – 4,8 удара за игру. При этом Лионель сделал 87 передач в игре с «Кадисом» и 86 передач в игре с «Ювентусом», достигнув почти 90% в плане точности этих передач.

В играх с «Кадисом» и «Ювентусом» Месси совершил 20 обводок и отдал 9 ключевых передач на партнёров. Эти показатели наглядно демонстрируют вовлеченность капитана «сине-гранатовых» в игру команды. Плюс аргентинец стал уделять гораздо больше времени оборонительным действиям. В поединке против «Кадиса» Лионель 26 раз вступал в единоборства. При этом с 2016 года аргентинец в среднем вступал лишь в 9 единоборств за игру.

Конечно, Месси далёк от своей лучшей формы, в которой он забивал голы пачками, однако статистика говорит о том, что он не потерял мотивацию из-за несостоявшегося трансфера, как считают многие. Лионель по-прежнему старается приносить пользу, он хорош по многих компонентах, а его проблемы с голами являются следствием игровых проблем команды и смены системы игры под руководством Рональда Кумана.

Что ждёт Месси в будущем, наверное, не знает даже он сам. Во многом всё может зависеть от результатов выборов президента клуба, которые пройдут ближе к концу января. Новый кандидат может убедить Месси остаться в родном клубе, подписав новый контракт. Если нет, за аргентинца смогут сразиться «Манчестер Сити» и «ПСЖ».