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Месси близок к повторению рекорда Пеле

14 Декабря 2020, 08:20,

Global Look Press

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в поединке 13-го тура испанской Примеры против «Леванте» (1:0). Как сообщает издание Football Espana, 33-летний нападающий находится в шаге от повторения уникального достижения.

По данным источника, этот мяч стал для Месси 642-м в карьере за каталонскую «Барселону». Аргентинцу осталось забить всего один гол, чтобы повторить достижение легендарного бразильца Пеле, отличившегося 643 голами за один клуб.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Лионель принял участие в 11 поединках, отметившись пятью забитыми мячами (два - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
14 Декабря 2020, 08:51

Побить этот рекорд и всё можно ехать в другой клуб....

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