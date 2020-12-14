Месси близок к повторению рекорда Пеле

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в поединке 13-го тура испанской Примеры против «Леванте» (1:0). Как сообщает издание Football Espana, 33-летний нападающий находится в шаге от повторения уникального достижения.

По данным источника, этот мяч стал для Месси 642-м в карьере за каталонскую «Барселону». Аргентинцу осталось забить всего один гол, чтобы повторить достижение легендарного бразильца Пеле, отличившегося 643 голами за один клуб.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Лионель принял участие в 11 поединках, отметившись пятью забитыми мячами (два - с пенальти).