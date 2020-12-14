«Барселона» покинула нижнюю половину таблицы, забив один гол «Леванте»

«Барселона» провела свой 11-й матч в чемпионате Испании, принимая «Леванте» из зоны вылета.

Гости, несмотря на место в турнирной таблице, давно не проигрывали и сегодня имели шансы разжиться очками. Уже в дебюте Даниэль Гомес убежал один на один с голкипером, но не смог его переиграть. Вратарь «Леванте» также был хорош и справился с рядом ударов, коих было более двух десятков. Лишь на 76-й минуте Френки де Йонг здорово отыграл на ход Лионелю Месси, который пробил в цель рикошетом от штанги.

Победа со счетом 1:0 подняла команду Рональда Кумана на восьмое место.