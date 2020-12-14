«Барселона» покинула нижнюю половину таблицы, забив один гол «Леванте»

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14 Декабря 2020, 00:52,
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«Барселона» провела свой 11-й матч в чемпионате Испании, принимая «Леванте» из зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 76'
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино • Араухо Рональд • Ленгле Клеман • Альба Жорди • Бускетс Серхио 58' ( Гонсалес Педро ( 58') • Де Йонг Френки • 49'Гризманн Антуан 89' ( Юмтити Самуэль ( 89') • Коутиньо Филиппе 70' ( Тринкан Франсишку ( 70') • Брайтвайт Мартин • 87'Месси Лионель
Запасные: Пуч Рикард • Фирпо Жуниор • Пенья Иньяки • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Мингеса Оскар • Де ла Фуэнте Конрад • Пьянич Миралем • Аленья Карлес
Айтор Фернандес • Коке Хорхе II 68' ( Мирамон Хорхе ( 68') • Постиго Серхио • Везу Рубен • Клерк Карлос • Де Фрутос Хорхе 82' ( Леон Серхио ( 82') • Малса Микаэль • Вукчевич Никола 42' 68' ( Радоя Неманья ( 68') • Мелеро Гонсало 82' ( Сон ( 82') • Рохер Марти 68' ( Моралес Луис ( 68') • Гомес Даниэль
Запасные: Антонио Гарсия • Дуарте Оскар • Рочина Рубен • Коке Вегас • Карденас Дани • Робер Пьер
13 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Гости, несмотря на место в турнирной таблице, давно не проигрывали и сегодня имели шансы разжиться очками. Уже в дебюте Даниэль Гомес убежал один на один с голкипером, но не смог его переиграть. Вратарь «Леванте» также был хорош и справился с рядом ударов, коих было более двух десятков. Лишь на 76-й минуте Френки де Йонг здорово отыграл на ход Лионелю Месси, который пробил в цель рикошетом от штанги.
Победа со счетом 1:0 подняла команду Рональда Кумана на восьмое место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Леванте
Ленгле - бесполезный ноунейм и кусок дерьма
Наконец то команда разозлилась на себя саму и выдала полчаса настойчивого коллективного движения завершившегося голом.
Первый тайм опять можно выбросить из воспоминаний за неимением того, что можно вспомнить. Если только сейв Тера.
Опять странное ощущение от действий Кумана. Да, барселоновский Коут не топчик, но именно он стал инициатором запуска получасовой карусели в исполнении атаки Барсы, завёл всю команду. Вышел Тринкау, и что? Его кто то видел сегодня?
То, чем всегда занимался Лео - помощью всем своим партнёрам в выходах из их эмоциональных ям и голевых засух, теперь занять вся Барса по отношению к самому Лео.))) Если даже сам можешь забить всё равно ищи глазами Месси. И штрафные... кто-нибудь может для разнообразия не дать ему заниматься самоедством?
Всё решил один удар, который в отличии от остальных полуудачных получился идеальным. Но почему столько недоделанных завершений атак? Все хором в одночасье стали кривоногими?
Спасибо хотя бы за полчаса игры с желанием.
по реализации конечно офигенные проблемы , мне очень не хватает пацанчика ))) он здорово оживлял , ну и отсутствие Дембеле тоже сказывается.
Да, эти двое делали полусонную игру сегодняшней Барсы хотя бы рваной по темпу.
отмучились. снова куча нереализованных моментов, привычные провалы в обороне. чудеса от Месси, куда без них. ну и воротчик у лягух классно отыграл.
натужная победа, но и то хорошо. всех с победой!
С победой, pol-black!
Наконец то прорвали хотя бы разок одиннадцать в штрафной с чудесно играющим вратарём.