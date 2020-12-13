​Куман перед всей командой обвинил Пуча в «сливе» информации

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман перед всей командой обвинил Рики Пуча в «сливе» информации прессе. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что перед началом текущего сезона Куман сказал Пучу, что не рассчитывает на него, и посоветовал искать новую команду. В скором времени детали этого разговора появились в прессе.

В текущем сезоне Рики Руч четырежды выходил на футбольное поле, но при этом провёл лишь 77 минут. Результативными действиями центральный полузащитник «Барселоны» не отмечался.

Напомним, Рональд Куман стал главным тренером «Барселоны» минувшим летом.