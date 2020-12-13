Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Куман перед всей командой обвинил Пуча в «сливе» информации

13 Декабря 2020, 16:44,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман перед всей командой обвинил Рики Пуча в «сливе» информации прессе. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что перед началом текущего сезона Куман сказал Пучу, что не рассчитывает на него, и посоветовал искать новую команду. В скором времени детали этого разговора появились в прессе.

В текущем сезоне Рики Руч четырежды выходил на футбольное поле, но при этом провёл лишь 77 минут. Результативными действиями центральный полузащитник «Барселоны» не отмечался.

Напомним, Рональд Куман стал главным тренером «Барселоны» минувшим летом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Рики Пуч
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола