​Куман опроверг претензии игроков к схеме команды

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о том, что футболисты недовольны схемой 4-2-3-1 и хотят действовать по схеме 4-3-3.

«Я всегда стараюсь уважать и поддерживать футболистов. Если есть ошибки, я говорю о них с уважением. Я не стремлюсь «убивать» игроков своими словами. Если я что-то говорю о футболисте, значит, я уже обсудил это с ним раньше. Я всегда уважаю любого из ребят.

Это неправда, что футболисты хотят играть по другой схеме. Я общаюсь с ними каждый день, и они ничего мне не говорили о схеме или о моих пресс-конференциях», - приводит слова Кумана Marca.