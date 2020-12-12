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​Куман опроверг претензии игроков к схеме команды

12 Декабря 2020, 18:35,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о том, что футболисты недовольны схемой 4-2-3-1 и хотят действовать по схеме 4-3-3.

«Я всегда стараюсь уважать и поддерживать футболистов. Если есть ошибки, я говорю о них с уважением. Я не стремлюсь «убивать» игроков своими словами. Если я что-то говорю о футболисте, значит, я уже обсудил это с ним раньше. Я всегда уважаю любого из ребят.

Это неправда, что футболисты хотят играть по другой схеме. Я общаюсь с ними каждый день, и они ничего мне не говорили о схеме или о моих пресс-конференциях», - приводит слова Кумана Marca.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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