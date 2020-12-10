Капитан «Валенсии» в 2014 году: «Надеюсь, однажды Куман возглавит «Барселону», чтобы выровнять лигу»

«Барселона» переживает неважные времена под руководством Рональда Кумана. «Блауграна» набрала всего 8 очков в последних 8 турах Примеры, а в Лиге чемпионов была бита «Ювентусом» (0:3) и упустила первое место в группе.

В сезоне 2007/08 Куман проработал всего пять месяцев у руля «Валенсии», выиграв 11 матчей из 34, имея в распоряжении мощный подбор игроков. В 2014 году капитан «Валенсии» Давид Альбельда написал ироничный твит: «Вижу, что сейчас снова заговорили о Кумане. Надеюсь, однажды он возглавит «Барселону», чтобы выровнять лигу». Еще один экс-подопечный голландца, Хоакин заявил, что не хотел бы видеть Кумана в команде даже в роли обслуживающего персонала.