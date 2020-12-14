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Куман: «Месси снова показал, что способен решать исходы матчей»

14 Декабря 2020, 08:53,

Global Look Press

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал игру аргентинского нападающего Лионеля Месси в поединке 13-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (1:0). Во вчерашнем матче 33-летний форвард забил победный гол.

«Лионелю не давали много возможностей. Его постоянно опекали соперники, однако это ему не помешало. Месси снова показал, что способен решать исходы матчей.

«Барселона» может выиграть чемпионат Испании, если продолжит прогрессировать и повышать эффективность. Впереди еще много матчей», - цитирует голландского тренера газета Marca.

«Барселона» сыграла 11 матчей в Примере и набрала 17 баллов. Клуб отстает от лидирующего «Атлетико» на девять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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0
snk6565
14 Декабря 2020, 09:36

Капец...они уже гордятся решением исхода матча с...тадам...Леванте...гомерический смех в зале))))...с грандами уже ни карлик, ни весь клуб уже не решает

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