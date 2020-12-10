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Гризманн расторг спонсорский контракт с крупной китайской компанией

10 Декабря 2020, 21:23,

Global Look Press

Форвард «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн разрывает сотрудничество с китайской компанией Huawei, которая тестирует программное обеспечение, позволяющие определять представителей народа уйгуров по чертам лица. Китайские власти продолжают притеснять мусульманское меньшинство, и разработка нового ПО - очередной шаг в этом направлении.

«Компания не должна довольствоваться отрицанием этих обвинений, но должна как можно скорее предпринять конкретные действия, чтобы осудить эти массовые репрессии и использовать свое влияние, чтобы способствовать уважению прав человека в обществе», - написал Гризманн в «Инстаграме» под сообщением о разрыве отношений с компанией.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн
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