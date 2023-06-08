В «Аталанте» сообщили, что не обсуждают с «Торино» возможный выкуп Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико высказался о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на постоянной основе. Напомним, что минувший сезон 27-летний футболист провёл в туринском клубе на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент «Торино» обсуждает с «Аталантой» возможный выкуп Миранчука.

«Переговоры о выкупе Миранчука не идут. Первый раз слышу об этой информации», — цитирует Д'Амико Sport24.

В прошедшем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 31 матч, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.