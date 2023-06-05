Хет-трик Копмейнерса позволил «Аталанте» одолеть «Монцу» и остаться пятой

В 38-м туре «Аталанта» принимала немотивированную «Монцу» и в случае неудачи рисковала потерять пятое место. Но все сложилось по ее сценарию. Бергамаски выиграли первый тайм с запасом в два мяча после дубля Тёна Копмейнерса, после перерыва команды забили по два раза, а Копмейнерс оформил хет-трик. Точку поставил Луис Муриэль - 5:2, и «Аталанта» финишировала пятой.
Протокол игры
|(1:0) Копмейнерс Тëн12'
|(2:0) Копмейнерс Тëн45'
|51'Колпани Андреа (2:1)
|(3:1) Хёйлунн Расмус74'
|(4:1) Копмейнерс Тëн79'
|(5:1) Муриэль Луис 90'
|81'Петанья Андреа (4:2)
Спортьелло Марко88' (Росси Франческо (88') •Толой Рафаэл• 64'Джимсити Берат•Скальвини Джорджио60' (Лукман Адемола (60') •Дзаппакоста Давиде•Меле Йоаким•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато88' (Де Нипоти Томмазо (88') •Пашалич Марио60' (Околи Меме (60') •Копмейнерс Тëн•Хёйлунн Расмус83' (Муриэль Луис (83')
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо 63'69' (Биринделли Самуэле (69') •Мари Пабло•Кальдирола Лука•Чиурриа Патрик81' (Антов Валентин (81') •Аугусто Карлос•Пессина Маттео•Ровелла Николо• 33'Колпани Андреа69' (Марлон (69') • 70'Капрари Джанлука81' (Мачин Хосе (81') •Мота Дани62' (Петанья Андреа (62')
04 июня. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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