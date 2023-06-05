Хет-трик Копмейнерса позволил «Аталанте» одолеть «Монцу» и остаться пятой

В 38-м туре «Аталанта» принимала немотивированную «Монцу» и в случае неудачи рисковала потерять пятое место. Но все сложилось по ее сценарию. Бергамаски выиграли первый тайм с запасом в два мяча после дубля Тёна Копмейнерса, после перерыва команды забили по два раза, а Копмейнерс оформил хет-трик. Точку поставил Луис Муриэль - 5:2, и «Аталанта» финишировала пятой.