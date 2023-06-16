Эриксен: «Я хорошо представляю Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о возможном переходе в клуб нападающего Расмуса Хёйлунна.

«Красные дьяволы» считаются одними из главных претендентов на 20-летнего форварда «Аталанты».

«Я хорошо представляю Расмуса в «Манчестер Юнайтед», – высказывается Эриксен о потенциальном трансфере своего соотечественника. – Он отличный игрок, за последнее время в «Аталанте» ему удалось достичь невероятного прогресса. Но я не могу сказать, какие действие по нему будет предпринимать наш клуб», – цитирует журналист Альфредо Педулла хавбека.

Трансферная стоимость Расмуса Хёйлунна, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.