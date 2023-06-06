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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Аталанты» высказался о будущем Гасперини

06 Июня 2023 • 20:55 Комментировать
Аталанта
5:2
Монца
окончен

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не покинет свою должность.

Ближе к концу завершившегося сезона в СМИ появились слухи о возможном уходе 65-летнего специалиста. Недавно стало известно о намерении «Аталанты» продлить контракт с Гасперини, и теперь президент клуба лично подтвердил информацию о продолжении сотрудничества: «Гасперини остаётся в «Аталанте». Мы очень рады продолжить совместную работу», – передаёт инсайдер Николо Скира слова Перкасси.

Джан Пьеро Гасперини занимает свой пост с 2016 года. В минувшей кампании «Аталанта» финишировала на пятой строчке в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Антонио Перкасси
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