Президент «Аталанты» высказался о будущем Гасперини

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси заявил, что главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини не покинет свою должность.

Ближе к концу завершившегося сезона в СМИ появились слухи о возможном уходе 65-летнего специалиста. Недавно стало известно о намерении «Аталанты» продлить контракт с Гасперини, и теперь президент клуба лично подтвердил информацию о продолжении сотрудничества: «Гасперини остаётся в «Аталанте». Мы очень рады продолжить совместную работу», – передаёт инсайдер Николо Скира слова Перкасси.

Джан Пьеро Гасперини занимает свой пост с 2016 года. В минувшей кампании «Аталанта» финишировала на пятой строчке в Серии А.