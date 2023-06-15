Нападающий итальянской «Аталанты» Расмус Хёйлунн может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Альфредо Педульи, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует предложить за трансфер датского форварда «бергамассков» около 60 миллионов евро. Отметим, что ранее боссы «Аталанты» оценили стоимость своего футболиста именно в такую сумму.

Напомним, что нападающий датской национальной команды присоединился к итальянскому клубу в августе прошлого года, забив 13 голов в 36 матчах «Аталанты» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего форварда в 35 миллионов евро.