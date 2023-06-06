«Торино» и «Аталанта» ведут переговоры о выкупе Миранчука

Агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о переговорах между «Аталантой» и «Торино» касательно полноценного трансфера российского футболиста.

«Переговоры спортивных директоров «Торино» и «Аталанты» идут. В ближайшее время будет понятно, каковы итоги этих переговоров. Пока больше сказать нечего, не будем никуда спешить», - приводит слова агента «Матч ТВ».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний полузащитник принял участие в 29 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять голевых передач.