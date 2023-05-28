Лучший бомбардир «Специи» провёл сотый матч за клуб

Французский нападающий М'Бала Нзола, которым в прошлом году интересовался московский «Спартак», сыграл свой сотый матч за итальянскую «Специю». Однако отметить приличествующим образом это событие команда не смогла, с треском проиграв дома «Торино» российского полузащитника Алексея Миранчука.

Это означает, что «Специя» по-прежнему может вылететь из Серии А, и тогда в следующем сезоне свои подвиги Нзола придется вершить во второй итальянской лиге. В нынешнем сезоне на его счету 13 из тридцати забитых мячей клуба - а это более сорока процентов! Нзола идет пятым в гонке бомбардиров Серии А.