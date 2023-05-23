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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Миранчуку ещё рано возвращаться в РПЛ»

23 Мая 2023 • 13:53 Комментировать
Специя
...
Торино
27.05 16:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

Напомним, что 27-летний россиянин принадлежит «Аталанте», а за туринский клуб он выступает на правах аренды. Сёмин считает, что по окончании нынешнего сезона Миранчуку стоит остаться в Италии.

«Алексей провёл хороший сезон в Серии А, он будет там востребован. В РПЛ возвращаться ещё рано, надо оставаться в Италии и проявлять себя там. Миранчук ещё не всё своё мастерство показал итальянцам», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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