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Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

27 Мая 2023 • 15:30 Комментировать
Специя
0:1
Торино
1 5.10 X 3.55 2 1.73
1-й тайм

В рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя» принимает «Торино».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Специя - Торино

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Протокол игры  
Специя0:1Торино
 24'Синго Вилфред (0:1)
Дронговски БартломейВисневски ПшемыславАмпаду ЭтанНиколау ДимитрисАмьен-Аду КельвенЭкдаль Альбин  12'Эспозито СальватореБурабия МехдиРеца АркадиушГьяси ЭммануэльНзола М'Бала
Запасные: Бастони СимонеВерде ДаниэлеКальдара МаттиаАгудело КевинКоваленко ВикторЗут ЙерунЦипот ТиоСала ЯкопоМальдини ДаниэльШомуродов ЭлдорЖурковски ШимонКроллис РаймондсМаркетти ФедерикоФеррер Сальвадор
Милинкович-Савич ВаняШуурс ПеррБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго ВилфредВойвода МергимРиччи СамуэлеИлич Иван  16'Миранчук АлексейВлашич НиколаСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасВиейра РонниСек ДембаБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроДжиджи КоффиФиоренца МаттеоАдопо НдариКарамо ЯннЭйна ОлаЛинетти КарольЗима Давид
27 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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СПЕЦИЯ ТОРИНО
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