«Специя» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Специя» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Специя - Торино
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Протокол игры
|24'Синго Вилфред (0:1)
Дронговски Бартломей•Висневски Пшемыслав•Ампаду Этан•Николау Димитрис•Амьен-Аду Кельвен•Экдаль Альбин• 12'Эспозито Сальваторе•Бурабия Мехди•Реца Аркадиуш•Гьяси Эммануэль•Нзола М'Бала
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван• 16'Миранчук Алексей•Влашич Никола•Санабрия Антонио
27 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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