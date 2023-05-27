Миранчук и Влашич помогли «Торино» разгромить «Специю»

Ведущая борьбу за выживание «Специя» в предпоследнем туре Серии А принимала «Торино». Середняки выглядели гораздо сильнее и помимо голевых ударов дважды попадали в каркас. Одна попытка такого рода в активе Алексея Миранчука. Также полузащитник едва не стал автором голевой передачи, доставив мяч на голову Вилфреду Синго. Тем не менее, этот гол переписали на защитника «Специи», который последним коснулся мяча. Под конец игры Никола Влашич вывел двух партнеров на голевые позиции. Соперник ответил голом из офсайда. На шестой компенсированной минуте гости забили снова.
4:0, «Торино» становится восьмым, у «Специи» запас в одно очко от зоны вылета.
Протокол игры
|24'Висневски Пшемыслав (0:1)
|72'Риччи Самуэле (0:2)
76' Илич Иван (0:3)
90' Карамо Янн (0:4)
Дронговски Бартломей•Висневски Пшемыслав•Ампаду Этан65' (Верде Даниэле (65') •Николау Димитрис•Амьен-Аду Кельвен•Экдаль Альбин 11'46' (Агудело Кевин (46') •Эспозито Сальваторе•Бурабия Мехди46' (Журковски Шимон (46') •Реца Аркадиуш•Гьяси Эммануэль80' (Бастони Симоне (80') •Нзола М'Бала 75'
Милинкович-Савич Ваня•Шуурс Перр68' (Джиджи Коффи (68') •Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред 69'87' (Карамо Янн (87') •Войвода Мергим•Риччи Самуэле•Илич Иван 16'87' (Эйна Ола (87') •Миранчук Алексей87' (Линетти Кароль (87') •Влашич Никола•Санабрия Антонио
27 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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