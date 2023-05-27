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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук и Влашич помогли «Торино» разгромить «Специю»

27 Мая 2023 • 18:02 Комментировать
Специя
0:4
Торино
окончен

Ведущая борьбу за выживание «Специя» в предпоследнем туре Серии А принимала «Торино». Середняки выглядели гораздо сильнее и помимо голевых ударов дважды попадали в каркас. Одна попытка такого рода в активе Алексея Миранчука. Также полузащитник едва не стал автором голевой передачи, доставив мяч на голову Вилфреду Синго. Тем не менее, этот гол переписали на защитника «Специи», который последним коснулся мяча. Под конец игры Никола Влашич вывел двух партнеров на голевые позиции. Соперник ответил голом из офсайда. На шестой компенсированной минуте гости забили снова.

4:0, «Торино» становится восьмым, у «Специи» запас в одно очко от зоны вылета.

Протокол игры  
Специя0:4Торино
  24'Висневски Пшемыслав (0:1)
  72'Риччи Самуэле (0:2)
  

76' Илич Иван (0:3)

90' Карамо Янн (0:4)

Дронговски БартломейВисневски ПшемыславАмпаду Этан 65' (Верде Даниэле ( 65') Николау ДимитрисАмьен-Аду КельвенЭкдаль Альбин  11' 46' (Агудело Кевин ( 46') Эспозито СальватореБурабия Мехди 46' (Журковски Шимон ( 46') Реца АркадиушГьяси Эммануэль 80' (Бастони Симоне ( 80') Нзола М'Бала  75'
Запасные: Кальдара МаттиаКоваленко ВикторЗут ЙерунЦипот ТиоСала ЯкопоМальдини ДаниэльШомуродов ЭлдорКроллис РаймондсМаркетти ФедерикоФеррер Сальвадор
Милинкович-Савич ВаняШуурс Перр 68' (Джиджи Коффи ( 68') Буонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго Вилфред  69' 87' (Карамо Янн ( 87') Войвода МергимРиччи СамуэлеИлич Иван  16' 87' (Эйна Ола ( 87') Миранчук Алексей 87' (Линетти Кароль ( 87') Влашич НиколаСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасВиейра РонниСек ДембаБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоАдопо НдариЗима Давид
27 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Специя
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