Миранчук и Влашич помогли «Торино» разгромить «Специю»

Ведущая борьбу за выживание «Специя» в предпоследнем туре Серии А принимала «Торино». Середняки выглядели гораздо сильнее и помимо голевых ударов дважды попадали в каркас. Одна попытка такого рода в активе Алексея Миранчука. Также полузащитник едва не стал автором голевой передачи, доставив мяч на голову Вилфреду Синго. Тем не менее, этот гол переписали на защитника «Специи», который последним коснулся мяча. Под конец игры Никола Влашич вывел двух партнеров на голевые позиции. Соперник ответил голом из офсайда. На шестой компенсированной минуте гости забили снова.

4:0, «Торино» становится восьмым, у «Специи» запас в одно очко от зоны вылета.