Агент высказался о будущем Алексея Миранчука

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о будущем российского футболиста.

Напомним, что за туринский клуб Миранчук выступает на правах аренды, а правами на него владеет «Аталанта». По словам Шпинёва, решение по возможному выкупу футболиста будет принимать президент «Торино».

«По выкупу Алексея Миранчука пока нет ничего нового. Всё станет известно ближе к лету. У него есть действующий контракт», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «Торино» 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.