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Чемпионат Италии. Серия А

Агент высказался о будущем Алексея Миранчука

25 Мая 2023 • 10:34 Комментировать
Специя
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Торино
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27.05 16:00

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, высказался о будущем российского футболиста.

Напомним, что за туринский клуб Миранчук выступает на правах аренды, а правами на него владеет «Аталанта». По словам Шпинёва, решение по возможному выкупу футболиста будет принимать президент «Торино».

«По выкупу Алексея Миранчука пока нет ничего нового. Всё станет известно ближе к лету. У него есть действующий контракт», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл за «Торино» 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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