Сёмин считает, что уход Спаллетти из «Наполи» пойдёт на пользу Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что уход известного итальянского тренера Лучано Спаллетти из «Наполи» может помочь российскому полузащитнику Алексею Миранчуку проявить себя в «Аталанте».

Ранее сообщалось, что Спаллетти в «Наполи» может сменить Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий сейчас «Аталанту». Напомним, что в настоящий момент Миранчук выступает на правах аренды за «Торино» и ближайшим летом должен будет вернуться в клуб из Бергамо, которому он принадлежит.

Также ожидается, что место Гасперини в «Аталанте» займёт главный тренер «Торино» Иван Юрич, доверяющий российскому футболисту гораздо больше итальянца.

«Если Юрич возглавит «Аталанту», то здесь больше возможностей закрепиться в команде. Ему нужно будет хорошо провести последние матчи. Я хотел бы, чтобы Лёша был в «Аталанте». Там больше шансов занять высокое место в чемпионате, чем с «Торино», — цитирует Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.