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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин считает, что уход Спаллетти из «Наполи» пойдёт на пользу Миранчуку

25 Мая 2023 • 14:57 Комментировать
Специя
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Торино
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27.05 16:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что уход известного итальянского тренера Лучано Спаллетти из «Наполи» может помочь российскому полузащитнику Алексею Миранчуку проявить себя в «Аталанте».

Ранее сообщалось, что Спаллетти в «Наполи» может сменить Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий сейчас «Аталанту». Напомним, что в настоящий момент Миранчук выступает на правах аренды за «Торино» и ближайшим летом должен будет вернуться в клуб из Бергамо, которому он принадлежит.

Также ожидается, что место Гасперини в «Аталанте» займёт главный тренер «Торино» Иван Юрич, доверяющий российскому футболисту гораздо больше итальянца.

«Если Юрич возглавит «Аталанту», то здесь больше возможностей закрепиться в команде. Ему нужно будет хорошо провести последние матчи. Я хотел бы, чтобы Лёша был в «Аталанте». Там больше шансов занять высокое место в чемпионате, чем с «Торино», — цитирует Сёмина Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Юрий Сёмин Лучано Спаллетти Наполи Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Иван Юрич
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