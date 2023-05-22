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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Миранчук может заиграть в большинстве итальянских команд»

22 Мая 2023 • 18:42 Комментировать
Специя
...
Торино
27.05 16:00

Известный футбольный тренер Фабио Капелло высказался о будущем российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука. Россиянин нередко отмечался голевыми действиями в составе туринского клуба в текущем сезоне – у него их 11 (четыре гола и семь ассистов).

«У Миранчука прямо сейчас есть все качества, чтобы заиграть в большинстве команд Италии. В Серии А он приобрёл силу и уверенность, он может остаться и продолжить карьеру в Италии», - цитирует Капелло «РБ Спорт».

Напомним, что по окончании аренды в «Торино» Миранчук будет обязан вернуться в клуб, которому принадлежит – это «Аталанта» из Бергамо. Арендное соглашение по россиянину между клубами рассчитано лишь до конца текущего сезона.

«Торино» с «Фиорентиной» поделили очки, Миранчук отыграл полчаса

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Торино Алексей Миранчук
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