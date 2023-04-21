Сломавший ребро Иммобиле уже приступил к тренировкам

Недавно нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сломал ребро в результате ДТП. Однако уже сегодня по информации TMW футболист приступил к тренировкам с основным составом своего клуба и может выйти на поле уже в грядущие выходные.

18 апреля форварда выписали из больницы. Несколько дней игрок был под наблюдением врачей, которые отметили положительную динамику восстановления игрока.

Напомним, завтра, 22 апреля «орлы» Рима встречаются с «Торино». На данный момент «Лацио» идёт на втором месте в Серии А с 61-м набранным очком, а Иммобиле является традиционно одним из лучших бомбардиров своей команды с 12 забитыми голами во всех турнирах.

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