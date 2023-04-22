«У меня украли пять лет жизни» - Хюсай возмущён судейством

Римский «Лацио» проиграл в домашнем матче тридцать первого тура итальянской Серии А «Торино», римляне упустили призрачный шанс обострить борьбу за чемпионский титул в Серии А, ведь именно они являются первым преследователем «Наполи». Албанский защитник клуба Эльсеид Хюсай, в прошлом выступавший как раз за «Наполи», кипит от возмущения - он считает, что его команду подвело плохое судейство.

- Это постыдный арбитраж, это было видно практически во всех спорных ситуациях, решения принимались против нас. Такой результат очень трудно принять, нам горько. Пять лет жизни потерял в этом матче из-за нервов, - цитирует слова Хюсая cittaceleste.it.

В следующем туре римский клуб сразится с миланским «Интером».