«Лацио» неожиданно проиграл «Торино»

В 31-м туре Серии А «Лацио» играл против «Торино» и пытался добыть пятую победу подряд. Противостояние получилось более-менее равным. Решающим стал удар Ивана Илича издали в конце первого тайма, голкипер римлян допустил ошибку и не выручил. Все-таки у второй команды турнира было маловато моментов для того, чтобы сегодня добиться успеха.

«Торино» неожиданно победил со счетом 1:0 и делит девятое место, а соперник может упустить второе место по итогам тура. Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.