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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» неожиданно проиграл «Торино»

22 Апреля 2023 • 20:59 Комментировать
Лацио
0:1
Торино
окончен

В 31-м туре Серии А «Лацио» играл против «Торино» и пытался добыть пятую победу подряд. Противостояние получилось более-менее равным. Решающим стал удар Ивана Илича издали в конце первого тайма, голкипер римлян допустил ошибку и не выручил. Все-таки у второй команды турнира было маловато моментов для того, чтобы сегодня добиться успеха.

«Торино» неожиданно победил со счетом 1:0 и делит девятое место, а соперник может упустить второе место по итогам тура. Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Протокол игры  
Лацио0:1Торино
  43'Илич Иван (0:1)
Проведель ИванМарушич Адам 81' (Пеллегрини Лука ( 81') Патрик 69' (Лаццари Мануэль ( 69'  79') Романьоли Алессио  48'Хюсай Эльсейд 69' (Казале Николо ( 69') Милинкович-Савич СергейВесино Матиас 54' (Антонио Маркос ( 54') Альберто ЛуисПедро Родригес 54' (Иммобиле Чиро ( 54') Андерсон ФелипеДзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоБашич ТомаКанчельери МаттеоФарес МохамедХила МариоРомеро Лука
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиШуурс ПеррБуонджорно АлессандроСинго Вилфред  63' 77' (Гравильон Эндрю ( 77'  78') Родригес Рикардо  62'Линетти Кароль  25'Илич ИванВлашич НиколаРадоньич Неманья 69' (Карамо Янн ( 69') Санабрия Антонио
Запасные: Миранчук АлексейРиччи СамуэлеГинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанВойвода МергимДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо НдариЛазаро Валентино
22 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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