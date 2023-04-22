«Лацио» неожиданно проиграл «Торино»

В 31-м туре Серии А «Лацио» играл против «Торино» и пытался добыть пятую победу подряд. Противостояние получилось более-менее равным. Решающим стал удар Ивана Илича издали в конце первого тайма, голкипер римлян допустил ошибку и не выручил. Все-таки у второй команды турнира было маловато моментов для того, чтобы сегодня добиться успеха.
«Торино» неожиданно победил со счетом 1:0 и делит девятое место, а соперник может упустить второе место по итогам тура. Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.
Протокол игры
|43'Илич Иван (0:1)
Проведель Иван•Марушич Адам81' (Пеллегрини Лука (81') •Патрик69' (Лаццари Мануэль (69') • 79'Романьоли Алессио• 48'Хюсай Эльсейд69' (Казале Николо (69') •Милинкович-Савич Сергей•Весино Матиас54' (Антонио Маркос (54') •Альберто Луис•Педро Родригес54' (Иммобиле Чиро (54') •Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред 63'77' (Гравильон Эндрю (77') • 78'Родригес Рикардо• 62'Линетти Кароль• 25'Илич Иван•Влашич Никола•Радоньич Неманья69' (Карамо Янн (69') •Санабрия Антонио
22 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Бан пользователя