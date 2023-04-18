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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «В Италии Миранчук точно не останется без клуба»

18 Апреля 2023 • 20:16 Комментировать
Лацио
...
Торино
22.04 19:00

Бывший советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци уверен, что на Алексея Миранчука точно будет спрос со стороны команд итальянской Серии А.

«На него точно будет спрос в Италии во время летнего трансферного окна. Не исключаю, что и из других чемпионатов будут предложения», - цитирует Камоцци «РБ Спорт», добавив, что в этом сезоне Миранчук в составе «Торино» прекрасно себя проявляет.

Миранчук, стоимостью в 12 млн евро по версии Transfermarkt, принадлежит «Аталанте» из Бергамо. Текущий сезон, напомним, россиянин в рамках годичной аренды проводит в «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Франко Камоцци
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