Камоцци: «В Италии Миранчук точно не останется без клуба»

Бывший советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци уверен, что на Алексея Миранчука точно будет спрос со стороны команд итальянской Серии А.

«На него точно будет спрос в Италии во время летнего трансферного окна. Не исключаю, что и из других чемпионатов будут предложения», - цитирует Камоцци «РБ Спорт», добавив, что в этом сезоне Миранчук в составе «Торино» прекрасно себя проявляет.

Миранчук, стоимостью в 12 млн евро по версии Transfermarkt, принадлежит «Аталанте» из Бергамо. Текущий сезон, напомним, россиянин в рамках годичной аренды проводит в «Торино».