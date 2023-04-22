Лацио - Торино: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В субботу в Серии А встретятся «Лацио» с «Торино». Римляне после четырех побед подряд идут на втором месте и будут не прочь оторваться от конкурентов, тем более, что неожиданно ворвался в тройку «Ювентус», которому вернули отобранные очки. В соперниках у римлян другая команда из Турина, у которой сейчас дела идут не важно, в четырех последних матчах не было побед. Будет ли пятый такой поединок - посмотрим, а заодно и последим за игрой Алексея Миранчука в 19:00 на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.