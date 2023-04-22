«Лацио» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Торино».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лацио - Торино
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Протокол игры
Проведель Иван•Марушич Адам•Патрик•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Милинкович-Савич Сергей•Весино Матиас•Альберто Луис•Педро Родригес•Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Синго Вилфред•Родригес Рикардо•Линетти Кароль•Илич Иван•Влашич Никола•Радоньич Неманья•Санабрия Антонио
22 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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