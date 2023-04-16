Звёздный итальянский нападающий попал в серьёзную аварию

Лидер атакующей линии римского «Лацио» Чиро Иммобиле попал в аварию, об этом рапортует Rai News 24. ДТП произошло сегодня, 16 апреля.

Как сообщает источник, автомобиль, за рулем которого находился игрок, врезался в трамвай. Передняя часть машины был полностью разрушена, а трамвай сошел с рельсов.

Что касается самого Иммобиле, то нападающий не пострадал. Водитель трамвая и двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

В текущем сезоне чемпионата Италии 33-летний форвард провел 23 поединка, записав на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи.