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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Кто-нибудь, остановите этого арбитра!»

22 Апреля 2023 • 22:25 Комментировать
Лацио
0:1
Торино
окончен

В тридцать первом туре итальянского чемпионата идущий вторым «Лацио» неожиданно уступил «Торино» в домашней игре. В римском клубе считают причиной своего поражения плохое судейство, такое мнение высказал защитник команды Хюсай, так же считает и Маурицио Сарри, главный тренер «Лацио»:

- Я должен поблагодарить игроков за то, что при таком судействе они не потеряли голову. Можно было получить пару удалений. Гол забили после фола, не зафиксированного судьей, потом не дали пенальти на Хюсае. Надеюсь, кто-нибудь уже остановит этого арбитра, потому что пора, - цитирует слова Сарри cittaceleste.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Торино Маурицио Сарри
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