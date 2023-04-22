Фелипе Андерсон: «Конечно, можно было сыграть и лучше»

В очередном, тридцать первом туре итальянского чемпионата разыгравшийся было в последнее время «Лацио» неожиданно уступил на своем поле команде Алексея Миранчука - «Торино». Бразильский ветеран римского клуба Фелипе Андерсон считает, что его команда могла провести и лучше прошедший матч.

- Конечно, можно было сыграть и лучше. Мы ошибались. Не использовали свои моменты. Не всегда успевали за соперником, когда он выходил из обороны после наших атак. Теперь нас ждут важнейшие матчи с «Интером» и «Миланом», - цитирует слова бразильского нападающего cittaceleste.it.

В следующем туре «Лацио» сыграет с «Интером».