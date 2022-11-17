16-летний игрок стал самым юным дебютантом сборной Италии за последние 100 лет

Атакующий полузащитник «Удинезе» Симоне Пафунди вписал своё имя в историю.

Футболист вышел на поле в концовке товарищеского матча против Албании (3:1), сменив Марко Верратти. По информации Opta, Пафунди стал самым молодым дебютантом «скуадры адзурры» за последние 100 лет – никто за этот период не появлялся в цветах главной сборной Италии до наступления 17-летия, а футболист «Удинезе» сделал это в возрасте 16 лет, 8 месяцев и 2 дней.

Симоне Пафунди провёл всего один матч на взрослом уровне в своём клубе, выйдя на поле в майском поединке Серии А против «Салернитаны». В нынешнем сезоне перспективный хавбек не получал игровых минут в первой команде «Удинезе».