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Товарищеские матчи по футболу

Тонали в сознании и в относительном порядке

17 Ноября 2022 • 06:23 Комментировать
Албания
1:3
Италия
окончен

Мы уже сообщали, что в товарищеском матче сборной Италии с албанцами Сандро Тонали получил травму и его унесли с поля на носилках.

Как выяснилось, Тонали сразу же отправили в больницу, откуда пришло сообщение, что футболист остается в сознании и в относительном порядке - во всяком случае, у него не было выявлено повреждений головы, хотя футболист и пожаловался на сильную головную боль.

Судя по всему, основной удар в этой ситуации приняла на себя спина полузащитника «Милана».

Напомним, что итальянская сборная выиграла у албанцев со счетом 3:1, товарищеские встречи рассматриваются как частичная компенсация за неудачу с попаданием  на ЧМ-2022.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сандро Тонали
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