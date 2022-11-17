Тонали в сознании и в относительном порядке

Мы уже сообщали, что в товарищеском матче сборной Италии с албанцами Сандро Тонали получил травму и его унесли с поля на носилках.

Как выяснилось, Тонали сразу же отправили в больницу, откуда пришло сообщение, что футболист остается в сознании и в относительном порядке - во всяком случае, у него не было выявлено повреждений головы, хотя футболист и пожаловался на сильную головную боль.

Судя по всему, основной удар в этой ситуации приняла на себя спина полузащитника «Милана».

Напомним, что итальянская сборная выиграла у албанцев со счетом 3:1, товарищеские встречи рассматриваются как частичная компенсация за неудачу с попаданием на ЧМ-2022.