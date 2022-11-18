​Грифо: «Хорошо сыграли»

Итальянский нападающий «Фрайбурга» Винченцо Грифо, в этом сезоне ставший самым забивным представителем своей страны в немецком чемпионате за всю историю его проведения, получил вызов в сборную Италии и забил два мяча в ворота албанцев. Он доволен тем, как провел матч.

- Снова голы? Да, были голы в ворота Эстонии, вот и сегодня. Благодарен команде, мы хорошо сыграли. Манчини всегда показывал мне, что верит в меня. Приятно защищать цвета сборной. Горжусь быть с этими ребятами. Буду стараться и дальше получать вызов в сборную, быть тут, - цитирует слова Грифо телеканал Rai.