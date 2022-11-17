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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали получил травму в матче сборной Италии

17 Ноября 2022 • 00:18 Комментировать
Албания
1:3
Италия
окончен

Полузащитник «Милана» и сборной Италии Сандро Тонали был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

22-летний футболист вышел в стартовом составе в выездном товарищеском матче против Албании, но уже в компенсированное к первому тайму время был заменён. Хавбека унесли с поля на носилках после неудачного падения, а его место на поле занял Самуэле Риччи. На табло к тому моменту горел счёт 2:1 в пользу итальянцев.

Сегодняшний поединок стал для Сандро Тонали 12-м в составе сборной Италии. В сезоне 2022/23 игрок провёл 19 матчей за «Милан» в Серии А и Лиге чемпионов, отметившись одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Италии Сандро Тонали
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