Пальюка: «Мерет - вратарь без слабых мест»

Сборная Италии обыграла в товарищеском матче албанцев со счетом 3:1, а в воротах «Скуадры адзурры» дебютировал Алекс Мерет - голкипер «Наполи». Его коллега по ремеслу, бывший вратарь «Сампдории» и «Интера» Джанлука Пальюка, оценил дебют Мерета в национальной команде.

- Полноценный вратарь, без слабых мест, хорошо играет на линии, хорошо играет на выходе, а также растет в игре ногами. Конечно, Доннарумма это феномен, но Мерет поднимется на его уровень, сборной нужны два хороших вратаря, сейчас будет больше игр, товарищеские, Лига Наций, квалификация к чемпионату Европы, много матчей, в общем, - цитирует Пальюку Il Mattino.