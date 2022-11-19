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Товарищеские матчи по футболу

Пальюка: «Мерет - вратарь без слабых мест»

19 Ноября 2022 • 08:45 Комментировать
Албания
1:3
Италия
окончен

Сборная Италии обыграла в товарищеском матче албанцев со счетом 3:1, а в воротах «Скуадры адзурры» дебютировал Алекс Мерет - голкипер «Наполи». Его коллега по ремеслу, бывший вратарь «Сампдории» и «Интера» Джанлука Пальюка, оценил дебют Мерета в национальной команде.

- Полноценный вратарь, без слабых мест, хорошо играет на линии, хорошо играет на выходе, а также растет в игре ногами. Конечно, Доннарумма это феномен, но Мерет поднимется на его уровень, сборной нужны два хороших вратаря, сейчас будет больше игр, товарищеские, Лига Наций, квалификация к чемпионату Европы, много матчей, в общем, - цитирует Пальюку Il Mattino. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джанлука Пальюка Алекс Мерет
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