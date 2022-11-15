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Товарищеские матчи по футболу

Манчини: «Италия должна была сыграть на ЧМ-2022»

15 Ноября 2022 • 23:30 Комментировать
Албания
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Италия
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Через 22 ч. 23 мин.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своих ощущениях в преддверии чемпионата мира.

Турнир пройдёт без действующих чемпионов Европы, поскольку те уступили первое место в отборочной группе сборной Швейцарии, а затем неожиданно проиграли Северной Македонии в плей-офф за путёвку на мундиаль.

«Это будет трудный месяц. Мы по-прежнему испытываем разочарование, но нужно сконцентрироваться на настоящем, – сказал Манчини на пресс-конференции перед товарищеским матчем против сборной Албании. – Сейчас мы можем попробовать новых игроков и новые тактические модели.

Мысли о непопадании на чемпионат мира не оставляют меня с марта. Мы заслуживали сыграть на турнире, но, к сожалению, упустили свои шансы», – сказал наставник итальянцев.

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Сборная Италии Чемпионат Мира Роберто Манчини
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АЛБАНИЯ ИТАЛИЯ
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