Манчини: «Италия должна была сыграть на ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о своих ощущениях в преддверии чемпионата мира.

Турнир пройдёт без действующих чемпионов Европы, поскольку те уступили первое место в отборочной группе сборной Швейцарии, а затем неожиданно проиграли Северной Македонии в плей-офф за путёвку на мундиаль.

«Это будет трудный месяц. Мы по-прежнему испытываем разочарование, но нужно сконцентрироваться на настоящем, – сказал Манчини на пресс-конференции перед товарищеским матчем против сборной Албании. – Сейчас мы можем попробовать новых игроков и новые тактические модели.

Мысли о непопадании на чемпионат мира не оставляют меня с марта. Мы заслуживали сыграть на турнире, но, к сожалению, упустили свои шансы», – сказал наставник итальянцев.