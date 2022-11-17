Манчини: «Новая система положительно сказалась на игре сборной Италии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини доволен выступлением своих игроков в товарищеском матче против Албании.

Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 3:1. Действующие чемпионы Европы пропустили уже на 16-й минуте, на что ответили голами, забитыми на 20-й, 25-й и 64-й минутах. Дубль оформил Винченцо Грифо, ещё один мяч в свой актив записал Джованни ди Лоренцо.

«Товарищеский матч или нет, вы должны показывать свою лучшую игру. Сегодня можно отметить много положительных моментов – игроки достойно проявили себя в новой игровой системе. Вся атака смотрелась уверенно, а Грифо – отличный игрок с интересными характеристиками. Он забил два классных гола», – сказал Манчини на пресс-конференции.