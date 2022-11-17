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Товарищеские матчи по футболу

Манчини обошёл Сакки по количеству побед у руля сборной Италии

17 Ноября 2022 • 00:58 Комментировать
Албания
1:3
Италия
окончен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выиграл очередной матч во главе национальной команды своей страны.

Сборная Италии одолела соперников из Албании в выездном товарищеском поединке – 3:1. Голами в составе итальянцев отметились Джованни ди Лоренцо и Винченцо Грифо, оформивший дубль. Как отмечает Opta, Манчини вышел на третье место среди всех наставников «скуадры адзурры» по количеству побед со сборной – 35. 57-летний специалист сместил с «подиума» легендарного Арриго Сакки.

Роберто Манчини занимает пост наставника сборной Италии с 2018 года. При нём команда одержала победу на чемпионате Европы в 2021 году, а весной нынешнего года сенсационно осталась без путёвки на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Арриго Сакки
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