Манчини обошёл Сакки по количеству побед у руля сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выиграл очередной матч во главе национальной команды своей страны.

Сборная Италии одолела соперников из Албании в выездном товарищеском поединке – 3:1. Голами в составе итальянцев отметились Джованни ди Лоренцо и Винченцо Грифо, оформивший дубль. Как отмечает Opta, Манчини вышел на третье место среди всех наставников «скуадры адзурры» по количеству побед со сборной – 35. 57-летний специалист сместил с «подиума» легендарного Арриго Сакки.

Роберто Манчини занимает пост наставника сборной Италии с 2018 года. При нём команда одержала победу на чемпионате Европы в 2021 году, а весной нынешнего года сенсационно осталась без путёвки на чемпионат мира в Катаре.