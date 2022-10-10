Моуринью: «Давно не припомню такого матча»

В девятом туре итальянского чемпионата Серии А «Рома» принимала дома «Лечче» и сумела заработать три очка, обыграв оппонента со счетом 2:1. Победный гол команды в начале второй половины встречи забил аргентинский нападающий Пауло Дибала, который реализовал пенальти.

Однако в момент исполнения удара игрок «Ромы» получил некое повреждение, из-за которого его пришлось сразу же заменить. Без него «Роме» пришлось тяжко, что признал португальский специалист Жозе Моуринью.

Он испытал облегчение, когда игра закончилась, несмотря на то, что три четверти игрового времени его команда играла в большинстве.

- Давно не припомню такой матч, чтобы мы играли в большинстве, но при этом я хотел скорейшего окончания игры. Играть в воскресенье после четверга вечером всегда непросто. Когда устаешь, есть еще и такое свойство - начинаешь усложнять вещи, которые лучше делать просто. Кроме Белотти, все остальные плохо работали с мячом, - цитирует Моуринью La Gazzetta Dello Sport.