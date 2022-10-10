Известен диагноз и сроки восстановления Дибалы

Появились подробности повреждения лидера «Ромы» Пауло Дибалы.

Как сообщает Sky Sport, аргентинский нападающий травмировал четырехглавую мышцу бедра. Ориентировочный срок восстановления одного из лучших игроков итальянского чемпионата составит от одного до двух месяцев.

Напомним, что Пауло получил травму во время исполнения одиннадцатиметрового удара в победном матче Серии А против «Лечче», закончившемся со счётом 2:1. Дибала рискует пропустить катарский чемпионат мира по футболу, который начнётся уже 20 ноября.

