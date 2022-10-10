Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала получил травму в матче против «Лечче»

10 Октября 2022 • 03:37 Комментировать
Рома
2:1
Лечче
окончен

В девятом туре итальянского чемпионата Серии А «Рома» принимала дома «Лечче» и сумела заработать три очка, обыграв оппонента со счетом 2:1. Победный гол команды в начале второй половины встречи забил аргентинский нападающий Пауло Дибала, который реализовал пенальти.

Однако в момент исполнения удара игрок «Ромы» получил некое повреждение, из-за которого его пришлось сразу же заменить. Хотя степень его повреждения станет известна лишь после обследования у врача в понедельник, португальский наставник Жозе Моуринью настроен пессимистично.

- Как дела у Пауло? Скажу плохо, чтобы не говорить «очень плохо». Но боюсь, что все много хуже, чем плохо, - цитирует специалиста La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Лечче Лечче
2
1
1.42 4.60 8.00
Видео
10.10.22 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Лацио Лацио
2.60 3.60 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Октября
03:42 · Италия. Серия А
Моуринью: «Давно не припомню такого матча»
03:37 · Италия. Серия А
Дибала получил травму в матче против «Лечче»
03:06 · Италия. Серия А
Палладино продолжает обновлять рекорды Серии А
02:58 · Италия. Серия А
«Наполи» установил абсолютный клубный рекорд
09 Октября
23:45 · Италия. Серия А
«Рома» одолела «Лечче», проведя полтора тайма в большинстве
22:48 · Италия. Серия А
Симеоне доволен тем, что забил победный гол для «Наполи»
22:39 · Италия. Серия А
Спаллетти прокомментировал очередную крупную победу «Наполи»
21:55 · Италия. Серия А
Каррера прокомментировал игру Кокорина за «Арис»
20:59 · Италия. Серия А
«Наполи» в концовке разгромил «Кремонезе» и вернул лидерство
18:35 · Италия. Серия А
Джеко пригласил весь «Интер» на ужин 2
18:30 · Италия. Серия А
«Кремонезе» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
18:05 · Италия. Серия А
Антонини: «Калюлю - главное приобретение «Милана»
17:59 · Италия. Серия А
Берлускони открыл новую тренировочную базу для «Монцы»
17:59 · Италия. Серия А
«Салернитана» на 90-й минуте забила победный гол в ворота «Вероны»
17:56 · Италия. Серия А
«Аталанта» - единоличный лидер Серии А, несмотря на упущенную победу над «Удинезе»
Все новости
Рекомендуем