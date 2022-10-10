Дибала получил травму в матче против «Лечче»

В девятом туре итальянского чемпионата Серии А «Рома» принимала дома «Лечче» и сумела заработать три очка, обыграв оппонента со счетом 2:1. Победный гол команды в начале второй половины встречи забил аргентинский нападающий Пауло Дибала, который реализовал пенальти.

Однако в момент исполнения удара игрок «Ромы» получил некое повреждение, из-за которого его пришлось сразу же заменить. Хотя степень его повреждения станет известна лишь после обследования у врача в понедельник, португальский наставник Жозе Моуринью настроен пессимистично.

- Как дела у Пауло? Скажу плохо, чтобы не говорить «очень плохо». Но боюсь, что все много хуже, чем плохо, - цитирует специалиста La Gazzetta Dello Sport.