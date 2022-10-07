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Чемпионат Италии. Серия А

Дибалу попросили сравнить Моуринью с Аллегри

07 Октября 2022 • 03:46 Комментировать
Рома
...
Лечче
1 1.35 X 4.90 2 9.00
09.10 21:45

После семи лет выступлений в туринском «Ювентусе» аргентинский нападающий Пауло Дибала ушел в «Рому», где работает с известным специалистом Жозе Моуринью. Естественно, вопрос с просьбой сравнения предыдущего наставника Массимилиано Аллегри и Жозе Моуринью витал в воздухе - и, наконец, прозвучал.

- Я думаю, что Массимилиано и Жозе во многом схожи. Но я должен сказать, что с Моуринью у нас больше общения, больше споров во время тренировок. С Аллегри мы во многом не соглашались, но старались работать на благо «Ювентуса». Не хочу провоцировать много полемики, потому что Аллегри мне многое дал, - цитирует слова Дибалы итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Пауло Дибала
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РОМА ЛЕЧЧЕ
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