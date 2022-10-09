«Рома» одолела «Лечче», проведя полтора тайма в большинстве

Девятый тур Серии А завершился противостоянием «Ромы» с аутсайдерами из «Лечче». На шестой минуте после ряда навесов Крис Смоллинг ударом головой открыл счет. Мортен Юлманд удалился с поля в середине первого тайма, но даже в меньшинстве гости отыгрались, после серии рикошетов Габриэль Стрефецца все же поразил цель. В самом начале второго тайма Пауло Дибала забил победный мяч с пенальти, получив в этом моменте травму.
В итоге «Рома» с 19 очками поднялась на пятое место.
Протокол игры
|(1:0) Смоллинг Крис6'
|39'Стрефецца Габриэль (1:1)
|(2:1) Дибала Пауло48'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука 62'88' (Кумбулла Мараш (88') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер• 60'Залевски Никола•Винья Матиас46' (Спинаццола Леонардо (46') •Кристанте Бриан•Пеллегрини Лоренцо•Дибала Пауло50' (Матич Неманья (50') •Дзаньоло Николо46' (Абрахам Тэмми (46') •Белотти Андреа77' (Шомуродов Элдор (77')
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль• 57'Пеццелла Джузеппе•Гонсалес Джоан46' (Блен Алексис (46') •Юлманд Мортен• 23'Аскилдсен Кристоффер72' (Хельгасон Торир (72') •Стрефецца Габриэль72' (Ди Франческо Федерико (72') •Сисей Ассан90' (Уден Реми (90') •Банда Ламек81' (Коломбо Лоренцо (81')
09 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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