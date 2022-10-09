«Рома» одолела «Лечче», проведя полтора тайма в большинстве

Девятый тур Серии А завершился противостоянием «Ромы» с аутсайдерами из «Лечче». На шестой минуте после ряда навесов Крис Смоллинг ударом головой открыл счет. Мортен Юлманд удалился с поля в середине первого тайма, но даже в меньшинстве гости отыгрались, после серии рикошетов Габриэль Стрефецца все же поразил цель. В самом начале второго тайма Пауло Дибала забил победный мяч с пенальти, получив в этом моменте травму.

В итоге «Рома» с 19 очками поднялась на пятое место.

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