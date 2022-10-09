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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» одолела «Лечче», проведя полтора тайма в большинстве

09 Октября 2022 • 23:45 Комментировать
Рома
2:1
Лечче
окончен

Девятый тур Серии А завершился противостоянием «Ромы» с аутсайдерами из «Лечче». На шестой минуте после ряда навесов Крис Смоллинг ударом головой открыл счет. Мортен Юлманд удалился с поля в середине первого тайма, но даже в меньшинстве гости отыгрались, после серии рикошетов Габриэль Стрефецца все же поразил цель. В самом начале второго тайма Пауло Дибала забил победный мяч с пенальти, получив в этом моменте травму.

В итоге «Рома» с 19 очками поднялась на пятое место.

Протокол игры  
Рома2:1Лечче
(1:0) Смоллинг Крис6'  
  39'Стрефецца Габриэль (1:1)
(2:1) Дибала Пауло48'  
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  62' 88' (Кумбулла Мараш ( 88') Смоллинг КрисИбаньес Рожер  60'Залевски НиколаВинья Матиас 46' (Спинаццола Леонардо ( 46') Кристанте БрианПеллегрини ЛоренцоДибала Пауло 50' (Матич Неманья ( 50') Дзаньоло Николо 46' (Абрахам Тэмми ( 46') Белотти Андреа 77' (Шомуродов Элдор ( 77')
Запасные: Боер ПьетроЭль-Шаарави СтефанБове ЭдоардоВольпато КристианТрипи ФилиппоСвилар МилеКерамицис ДимитриосМиссори ФилиппоКамара Мохамед III
Фальконе ВладимироГендрей ВалентинБаскиротто ФедерикоЮмтити Самуэль  57'Пеццелла ДжузеппеГонсалес Джоан 46' (Блен Алексис ( 46') Юлманд Мортен  23'Аскилдсен Кристоффер 72' (Хельгасон Торир ( 72') Стрефецца Габриэль 72' (Ди Франческо Федерико ( 72') Сисей Ассан 90' (Уден Реми ( 90') Банда Ламек 81' (Коломбо Лоренцо ( 81')
Запасные: Блеве МаркоЧетин МертПерссон ЙоэльТуиа АлессандроДермаку КастриотБранколлини ФедерикоГалло АнтониноРодригес ПаблоЛистковски МарчинПонграчич Марин
09 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

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Рома Лечче
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