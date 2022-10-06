Моуринью: Дибала — важнейший игрок «Ромы», он один из лучших в мире

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оценил уровень нападающего Пауло Дибалы.

Моуринью заявил Fox Sports, что считает Дибалу одним из лучших игроков в мире, ведь он проделывает отличную работу в команде, он является важнейшим футболистом «Ромы».

Тренер добавил, что Дибала обладает тем спокойствием, которое ранее было у великих игроков.

В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив две голевые передачи. Трудовой договор между сторонами заключен до конца июня 2025 года.

«Рома» занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков после 8-ми туров.