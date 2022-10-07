Названа сумма отступных из нового контракта Дзаньоло с «Ромой»

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло в скором времени поставит подпись под новым соглашением с клубом.

Летом в покупке 23-летнего игрока были заинтересованы «Ювентус» и «Тоттенхэм», но Жозе Моуринью убедил итальянца остаться. Недавно стало известно о договорённости между Дзаньоло и «Ромой» по новому контракту, а теперь издание Calciomercato раскрыло сумму отступных, прописанную в договоре, – от 50 до 60 млн евро.

С начала текущей кампании Николо Дзаньоло отыграл шесть матчей за римлян, став автором одной результативной передачи. Трансферная стоимость футболиста сборной Италии оценивается порталом Transfermarkt в 33 млн евро.