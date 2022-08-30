«Милан» - лидер Европы по количеству «сухих» матчей в 2022 году

Четвертый тур итальянского чемпионата Серии А начался в Сассуоло, где местный клуб сумел сыграть вничью с «Миланом» - 0:0. Для чемпиона Италии это уже вторая потеря очков в сезоне после того, как ранее они сыграли вничью с «Аталантой».

Но также это второй матч сезона, в котором команда сохранила свои ворота в неприкосновенности. Это позволило «Милану» выйти на первое место в топ-5 европейских чемпионатов по количеству сыгранных на ноль матчей. Теперь их у команды в 2022 году целых 14.

На одну сухую игру меньше у «Реал Сосьедад» - 13. Двенадцать таких матчей у «Ливерпуля», по 11 у английских клубов «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».