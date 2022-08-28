Пиоли подтвердил переход немецкого защитника в «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подтвердил переход в стан «россонери» защитника «Шальке 04» Малика Тшау.

«Малик — игрок с большим потенциалом. Быстрый, умный, атлетичный и с хорошей техникой. У него есть качества для того, чтобы быть игроком нашей команды», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Действующий контракт 21-летнего Тшау с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Германии в 6 миллионов евро.

Всего за основную команду гельзенкирхенцев защитник провёл 61 матч, отметившись тремя забитыми голами.

Свой следующий матч «Милан» проведёт 30 августа против «Сассуоло». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.